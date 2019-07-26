Грузовик протаранил микроавтобус с людьми: вся дорога в крови, много жертв

26.07.2019 16:22

Жуткое ДТП с фатальным исходом произошло на оживленной дороге.

Об этом пишет Политека.

Сообщается, что страшная трагедия случилась вчера, 25 июля, в районе населенного пункта Кудлай (Немировский район, Винницкая область).

В частности, микроавтобус Mercedes Sprinter на скорости допустил столкновения с грузовиком Isuzu. По информации силовиков, 41-летний водитель буса, житель Теплицкого района, выехал на встречную полосу движения, где не смог избежать лобового столкновения с фургоном.

Удар был настолько сильным, что 37-летний водитель грузового автомобиля, житель Винницы, и 67-летний пассажир микроавтобуса Mercedes Sprinter скончались на месте ДТП.

Водитель же микроавтобуса Mercedes с 38-летней пассажиркой были доставлены в медицинское учреждение с травмами средней тяжести. Сейчас назначено проведение ряда экспертиз.

В пресс-службе Нацполиции подчеркнули, что по факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение водителю микроавтобуса грозит до 10 лет лишения свободы.