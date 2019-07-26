- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО22:18
- Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение22:01
- Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду20:59
- Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады19:33
- Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения18:49
- Россиянин, воевавший за "Азов", угрожает Порошенко и его семье18:24
- Конфискация от Зеленского: у кого собираются отбирать имущество18:00
- Зеленский рассказал о договоренностях с Пинчуком из-за Кучмы17:42
- СБУ обязали провести расследование вероятного захвата власти Порошенко16:59
Грузовик протаранил микроавтобус с людьми: вся дорога в крови, много жертв
Жуткое ДТП с фатальным исходом произошло на оживленной дороге.
Об этом пишет Политека.
Сообщается, что страшная трагедия случилась вчера, 25 июля, в районе населенного пункта Кудлай (Немировский район, Винницкая область).
В частности, микроавтобус Mercedes Sprinter на скорости допустил столкновения с грузовиком Isuzu. По информации силовиков, 41-летний водитель буса, житель Теплицкого района, выехал на встречную полосу движения, где не смог избежать лобового столкновения с фургоном.
Удар был настолько сильным, что 37-летний водитель грузового автомобиля, житель Винницы, и 67-летний пассажир микроавтобуса Mercedes Sprinter скончались на месте ДТП.
Водитель же микроавтобуса Mercedes с 38-летней пассажиркой были доставлены в медицинское учреждение с травмами средней тяжести. Сейчас назначено проведение ряда экспертиз.
В пресс-службе Нацполиции подчеркнули, что по факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение водителю микроавтобуса грозит до 10 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, грузовик, Винницкая область, микроавтобус, ДТП, погибли
- Микроавтобус снёс легковушку с девушками (ФОТО)
- Жуткое ДТП в Мариуполе. От машины осталась груда металла, а водитель погиб (ФОТО)
- Микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли два пассажира, шесть доставлены в больницу
- В Донецкой области микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла
- Скользко! В Мариуполе с дороги съехал грузовик с металлом
- В Макеевке столкнулись два грузовика. Есть погибшие
- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным21:42
- Пушилин установил в ОРДО «день конституции»21:20
- Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская» 20:37
- В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО20:13
- В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая19:57
- Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»19:08
- Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения18:49
- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших17:20
- Метан и гидроудары: Донецк уходит под воду16:32
- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО22:18
- Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение22:01
- На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным21:42
- Пушилин установил в ОРДО «день конституции»21:20
- Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду20:59
- Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская» 20:37
- В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО20:13
- В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая19:57
- Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады19:33
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт