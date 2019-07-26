Конфискация от Зеленского: у кого собираются отбирать имущество

26.07.2019 18:00

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации активов, которые получены незаконным путем.

Изменения хотят внести в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.

From-ua ознакомился с законопроектом и выяснил, как и кто может лишиться имущества после принятия нового закона.

Главное:

МВФ требует принять закон, который введет ответственность за незаконное обогащение;

президент Зеленский зарегистрировал законопроект о конфискации имущества отдельных чиновников;

учитывать будут не все активы, а под ответственность попадут те, у кого значительно расходятся доходы и суммы покупок;

документ коснется только чиновников, а заработает только при условии автоматической проверки деклараций.

У кого могут забрать имущество и деньги?

Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Обычный нанятый сотрудник, бизнесмен, пенсионер или безработный может спать спокойно.

Но и для чиновников также есть свои ограничения. Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

Достаточной для привлечения к ответственности считается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных. На данный момент это 1 млн 35 тыс. грн.

"Под доходом лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, следует понимать все виды доходов, полученных (начисленных) с соблюдением требований и ограничений, установленных Законом Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в документе.

К примеру, если всех доходы чиновника – 3 млн грн, при этом он приобрел имущество на сумму в 5 млн грн, его могут привлечь к ответственности. Тогда по решению суда часть активов (деньги, недвижимость, машины) могут забрать в счет государственного бюджета. Еще одно важное ограничение: закон коснется только тех активов, которые были приобретены не раньше трех лет назад.

Кто будет принимать решение о конфискации?

Пожаловаться на потенциальных коррупционеров может Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), но предварительно такой шаг нужно согласовать со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Если же заявление собираются подавать против правоохранителей из указанных органов, то пожаловаться на них может Генпрокуратура. Решение о том, виноват ли чиновник или нет, может вынести Высший антикоррупционный суд.

Он должен выслушать обе стороны и принять решения, чьи аргументы были более убедительны. НАБУ должно доказать, что у чиновника не было возможности приобрести за свой официальный задекларированный доход, к примеру, особняк за миллионы гривен.

Тогда, руководствуясь новой статьей в Гражданском кодексе, суд может конфисковать имущество в счет государства. Такая конфискация не освобождает от уголовной ответственности за взяточничество.

Зачем разработали законопроект?

Закон об ответственности за незаконное обогащение – одно из ключевых требований МВФ. Прошлый закон, который вводил указанную статью в действие, отменил Конституционный суд. Там посчитали, что нарушено одно из основных прав украинцев – презумпция невиновности. Мол, документ прописали таким образом, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность, а не прокуроры обратное.

В законопроекте под авторством президента говорится, что подобная практика существует в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Албании, Грузии, Италии, Израиле, Лихтенштейне, Словении, Швейцарии и еще целом ряде стран.

Учитывая, что пропрезидентская партия получила большинство в Раде, а принятие закона – требования для получения следующего кредитного транша, вероятность, что проект таки станет законом, крайне высокая.

Как будут искать нарушителей

В украинских СМИ вышли сотни материалов об огромных состояниях власть имущих. Работая всю жизнь на госслужбе, чиновники и их семьи смогли обзавестись участками земли, квартирами в элитных районах, машинами и при этом накопить сотни тысяч долларов наличных сбережений.

Чтобы проверить всех, достаточно запустить автоматическую систему проверки деклараций, которые чиновники подают в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Если программа будет выявлять декларации с возможными нарушениями (к примеру, если сумма доходов значительно ниже, чем активы чиновника), после члены агентства смогут "вручную" перепроверить только подозрительные документы.