- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО22:18
- Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение22:01
- Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду20:59
- Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады19:33
- Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения18:49
- Россиянин, воевавший за "Азов", угрожает Порошенко и его семье18:24
- Конфискация от Зеленского: у кого собираются отбирать имущество18:00
- Зеленский рассказал о договоренностях с Пинчуком из-за Кучмы17:42
- СБУ обязали провести расследование вероятного захвата власти Порошенко16:59
Конфискация от Зеленского: у кого собираются отбирать имущество
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации активов, которые получены незаконным путем.
Изменения хотят внести в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.
From-ua ознакомился с законопроектом и выяснил, как и кто может лишиться имущества после принятия нового закона.
Главное:
МВФ требует принять закон, который введет ответственность за незаконное обогащение;
президент Зеленский зарегистрировал законопроект о конфискации имущества отдельных чиновников;
учитывать будут не все активы, а под ответственность попадут те, у кого значительно расходятся доходы и суммы покупок;
документ коснется только чиновников, а заработает только при условии автоматической проверки деклараций.
У кого могут забрать имущество и деньги?
Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Обычный нанятый сотрудник, бизнесмен, пенсионер или безработный может спать спокойно.
Но и для чиновников также есть свои ограничения. Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.
Достаточной для привлечения к ответственности считается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных. На данный момент это 1 млн 35 тыс. грн.
"Под доходом лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, следует понимать все виды доходов, полученных (начисленных) с соблюдением требований и ограничений, установленных Законом Украины "О предотвращении коррупции", – говорится в документе.
К примеру, если всех доходы чиновника – 3 млн грн, при этом он приобрел имущество на сумму в 5 млн грн, его могут привлечь к ответственности. Тогда по решению суда часть активов (деньги, недвижимость, машины) могут забрать в счет государственного бюджета. Еще одно важное ограничение: закон коснется только тех активов, которые были приобретены не раньше трех лет назад.
Кто будет принимать решение о конфискации?
Пожаловаться на потенциальных коррупционеров может Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), но предварительно такой шаг нужно согласовать со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Если же заявление собираются подавать против правоохранителей из указанных органов, то пожаловаться на них может Генпрокуратура. Решение о том, виноват ли чиновник или нет, может вынести Высший антикоррупционный суд.
Он должен выслушать обе стороны и принять решения, чьи аргументы были более убедительны. НАБУ должно доказать, что у чиновника не было возможности приобрести за свой официальный задекларированный доход, к примеру, особняк за миллионы гривен.
Тогда, руководствуясь новой статьей в Гражданском кодексе, суд может конфисковать имущество в счет государства. Такая конфискация не освобождает от уголовной ответственности за взяточничество.
Зачем разработали законопроект?
Закон об ответственности за незаконное обогащение – одно из ключевых требований МВФ. Прошлый закон, который вводил указанную статью в действие, отменил Конституционный суд. Там посчитали, что нарушено одно из основных прав украинцев – презумпция невиновности. Мол, документ прописали таким образом, что обвиняемый должен доказывать свою невиновность, а не прокуроры обратное.
В законопроекте под авторством президента говорится, что подобная практика существует в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Албании, Грузии, Италии, Израиле, Лихтенштейне, Словении, Швейцарии и еще целом ряде стран.
Учитывая, что пропрезидентская партия получила большинство в Раде, а принятие закона – требования для получения следующего кредитного транша, вероятность, что проект таки станет законом, крайне высокая.
Как будут искать нарушителей
В украинских СМИ вышли сотни материалов об огромных состояниях власть имущих. Работая всю жизнь на госслужбе, чиновники и их семьи смогли обзавестись участками земли, квартирами в элитных районах, машинами и при этом накопить сотни тысяч долларов наличных сбережений.
Чтобы проверить всех, достаточно запустить автоматическую систему проверки деклараций, которые чиновники подают в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Если программа будет выявлять декларации с возможными нарушениями (к примеру, если сумма доходов значительно ниже, чем активы чиновника), после члены агентства смогут "вручную" перепроверить только подозрительные документы.
Теги: Донбасс, конфискация, чиновники, Зеленский
- ТУКА ЗАВЕРИЛ, ЧТО ВО ФРАНЦИИ НАСТРОЕНЫ РЕШИТЕЛЬНО ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ
- Волонтер Касьянов: "Мы живём в разных мирах. В одном умирают на войне, в другом - коллекционируют элитные часы"
- В "ЛНР" намерены судиться с Россией за имущество в Крыму
- На вопросы отвечает юрист. Часть 135
- В Мариуполе в одном из магазинов изъяли весь алкоголь (ФОТО)
- У окружения Януковича конфисковали 1,5 млрд долларов – СМИ
- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным21:42
- Пушилин установил в ОРДО «день конституции»21:20
- Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская» 20:37
- В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО20:13
- В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая19:57
- Оккупанты требуют ускорить операцию «паспортизация ОРДЛО»19:08
- Зеленский и Волкер договорились о том, как завершить отвод вооружения на линии соприкосновения18:49
- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших17:20
- Метан и гидроудары: Донецк уходит под воду16:32
- Делегация США во главе с Волкером "засветилась" в зоне ООС22:44
- Возраст выхода на пенсию: в ПФ разъяснил важный момент. ВИДЕО22:18
- Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение22:01
- На Луганщине исполнят концерт, который 200 лет считался потерянным21:42
- Пушилин установил в ОРДО «день конституции»21:20
- Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду20:59
- Власти Луганщины сделали заявление по ажиотажу на КПП «Станица Луганская» 20:37
- В "ДНР" признали вину за сбитый Boeing. ВИДЕО20:13
- В Макеевке на шахте пострадала горнорабочая19:57
- Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады19:33
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- "Соромно перед пацанами": у мережі розгорілася суперечка через неприємний інцидент з воїном ЗСУ
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт