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"ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем

26.07.2019 09:11
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"ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем

Международный суд-арбитраж в Лондоне в споре об оплате выпущенных украинским "ПриватБанком" до национализации двух выпусков еврооблигаций на сумму около 335 млн долларов вынес решение в пользу их собственников.

При этом были установлены некоторые ограничения. Один из держателей еврооблигаций сказал, что, согласно документации, размещенной Trustee 22 июля, на выплаты будут влиять 2 фактора: личность владельца облигаций и дата их приобретения.

По данным источника, в отсутствие полной документации речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с "ПриватБанком" лиц, передает dialog.ua.

Касательно даты, условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня. Ранее сообщалось, что судебное разбирательство вокруг национализированного "ПриватБанка", которым владел олигарх Игорь Коломойский, станет решающим эпизодом в президентстве Владимира Зеленского.



Теги: Донбасс, Лондон, суд, ПриватБанк, облигации, национализация, Коломойский, Зеленский
 
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