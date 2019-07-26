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Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров

26.07.2019 09:31
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Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров

В Мариупольском районе Азовского моря морская охрана ООС заметила, что российский корабль вторые сутки подряд освещает неизвестными лучами зеленого света украинские катера.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"С направления, где распознанный один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", – говорится в сообщении.

Такие необычные действия тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил фиксируют в течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00. В ООС отметили, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не обнаружили.
"Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала. По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", - отметили в ООС.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, прокуратура, СБУ, катер, ФСБ, корабль, провокации, ООС
 
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