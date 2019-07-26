СБУ обязали провести расследование вероятного захвата власти Порошенко

26.07.2019 16:59

Столичный Шевченковский районный суд обязал СБУ приступить к расследованию уголовного производства по факту вероятного захвата власти пятым главой государства Петром Порошенко в ходе назначения судей Верховного суда. Как пишет replyua.net, об этом сегодня сообщают «Українськi новини» сославшись на содержание судебных материалов.

В частности, известно, что суд получил жалобу на бездеятельность сотрудников Службы безопасности Украины. Ее мотивировали тем, что 11 июня заявитель, имя которого не сообщается, обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления согласно статье о захвате власти (ч.1 ст.109 УК Украины).

Более того, в заявлении речь идет также о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Ими был проведен конкурс на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда, а также они приняли решение об утверждении рейтингов кандидатов на занятие этих должностей