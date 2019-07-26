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Снос «хрущевок» в Украине: Минрегионстрой предложил решение
В Минрегионе разработан законопроект, согласно которому отселение людей из «хрущевки» в новое жилье будет осуществляться в том же административном округе.
Об этом в интервью РБК «Украина» сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает donpress.com.
По его мнению, люди должны пользоваться обычной для них инфраструктурой — водить детей в ту же самую школу или детский сад, ходить в поликлиник и т. д.
«Мы ввели ряд обязательных условий, которые защищают интересы людей в случае реконструкции устаревшего жилья. Например, что очень важно, — сначала должен строиться пусковый дом, куда переселяться жители 2−3 старых домов, и только после этого жилье сноситься и на его месте строиться новое. В таком случае люди лучше относятся к переезду, когда видят новое готовое помещение и переезжают в новую квартиру с уже готовым ремонтом», — заверил он.
Лев Парцхаладзе отметил, в новом законопроекте предлагается два варианта решения вопросов с «хрущевками» — реконструкция и снесение.
«Важно еще то, что сносить старые дома и строить новые возможно и выгодно только в крупных городах — городах-миллионниках. Здесь стоимость жилья высокая, она позволит инвестору зайти в такие проекты. А в небольших населенных пунктах это практически невозможно, там есть смысл проводить реконструкцию зданий. И это может быть или городская программа, или государственная" — сказал он.
Он добавил, что вопрос устаревшего жилья сегодня требует первоочередного решения, так как из 1 млрд кв.м. всего жилья в Украине около 70−80% есть устаревшими.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, реконструкция, строительство, жилье
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