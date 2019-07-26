Снова дожди и грозы. Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды

26.07.2019 10:49

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +27°.

В северных областях ливни. Температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.