Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады

26.07.2019 19:33

В этом году первое заседание новоизбранного парламента откроет победивший на выборах кандидат в народные депутаты Юлий Иоффе – он будет самым старшим нардепом в Верховной Раде IX созыва, передают Донецкие новости.

Юлию Иоффе – 78 лет. Он избирался по списку «Оппозиционной платформы – За життя» под номером 12. Согласно Регламенту Верховной Рады именно он откроет первое заседание новоизбранного парламента.