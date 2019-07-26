Зеленский рассказал о договоренностях с Пинчуком из-за Кучмы

26.07.2019 17:42

Олигарх Виктор Пинчук ни с чем не обращался к президенту из-за того, что Зеленский помог назначить Леонида Кучму в Минскую группу.

Об этом Зеленский сообщил программе "Схемы", передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Виктор Пинчук провел несколько тайных встреч с топ-чиновниками. Так, СМИ поинтересовались у президента, были ли у него какие-то договоренности с олигархом Виктором Пинчуком. Журналист Ткач спросил, что именно просил зять Кучмы у Зеленского за то, чтобы второй президент Украины вернулся в Минскую переговорную группу. В ответ на это глава Украины сказал, что олигарх ничего не просил и президент ему ничего не обещал за данную услугу. На уточнение, что Пинчук просто сидел рядом и помогал уговаривать Кучму, президент отметил: "Так и есть. Это правда". Напомним, после того как президент Кучма несколько раз встретился в Минске с представителями России, Москва, Казахстан и Беларусь остановили действие пошлин на продукцию компании Пинчука и позволили ему торговать в открытом режиме до середины 2020 года.