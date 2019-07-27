Африку заказывали? В Украину идет тропическая жара: прогноз погоды на 27 - 31 июля

27.07.2019 10:28

В последние выходные июля в Украине будет очень жарко. Если верить синоптикам, в отдельных регионах воздух прогреется до 33-34 градусов, а в целом по стране ожидается около 28-30 градусов выше нуля.

О погоде на последние дни июля узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 27 июля, солнечная погода будет в северных, центральных и южных областях. А вот на востоке и западе ожидаются дожди. В Закарпатской области ожидается гроза.

Практически по всей стране днем будет +25-28. И только в южных регионах столбики термометров покажут 29-31 градусов тепла.

Синоптики предупреждают! 27 июля в южных, восточных и части центральных областей будет преобладать чрезвычайный желтый уровень пожарной опасности.

В воскресенье, 28 июля, будет очень жарко и безоблачно. Кратковременные дожди с грозами пройдут только в Закарпатской, Львовской и Ивано-франковской областях.

Ночью будет +15-17 на западе, от 16 до 20 градусов с отметкой "плюс" на севере, +16-19 в центральных регионах, +15-18 в восточных областях и 20-22 градусов тепла на юге Украины.

Днем на большинстве территории ожидается от 29 до 31 градуса тепла. В Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Сичеславской областях будет +30-32, а Николаевской и Херсонской областях столбики термометров покажут +31-33.

Такая же жаркая погода будет и в понедельник, 29 июля. Дожди с грозами пройдут в юго-западных областях, а также на Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 градусов тепла, а днем ожидается +28-33.

Во вторник, 30 июля, грозовой фронт накроет всю Украину, кроме южных областей.

Ночью ожидается +16-19 во всех регионах, кроме юга, где будет +20-22. Днем холоднее всего будет на Сумщине (+22-24) и Черниговщине (+24-26). На остальной территории, кроме южных областей, будет 26-29 градусов тепла. А на юге ожидается +30-34.

В последний день июля грозы доберутся и до юга. Сухую погоду 31 июля синоптики прогнозируют в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории - дожди с грозами.