Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Хватит хе*ней заниматься, еду до шефа": в Днепре КОРД повязал копов, остановивших джип генерала

27.07.2019 10:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Хватит хе*ней заниматься, еду до шефа": в Днепре КОРД повязал копов, остановивших джип генерала

В Днепре произошел скандал с начальником областного главка полиции Виталием Глуховерей.

Патрульных доставили на разборки к начальнику ГУ НП Днепропетровской области, сообщает glavred.info.

Патрульные полицейские остановили элитный внедорожник генерала после того, как он нарушил ПДД. После этого водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с генералом, действуя по закону.

После этого на место прибыла группа спецназа КОРД и задержала патрульных, посмевших остановить джип генерала. Кроме того, задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет самого Глуховеря, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.



Теги: Донбасс, полиция, ПДД, Днепр, патруль, генерал, КОРД
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх