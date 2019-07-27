Исторический разговор с Трампом: Зеленский получил интересное предложение, всплыли новые подробности

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Стали известны подробности важного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Деталями поделился представитель Соединенных Штатов при Европейском Союзе Гордон Сондланд, передает Политека.
В частности, представитель Белого дома рассказал, что во время телефонного разговора американский лидер Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
Гордон Сондланд также сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский, с которым он встретился в Киеве 26 июля, быстро нашел общий язык с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в рамках телефонного звонка.
«Вчера Зеленский довольно долго общался с Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора, который прошел очень успешно. Они сразу нашли общий язык», – заметил представитель США при Евросоюзе.
По его словам, в конце разговора президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Белый дом в срок, «который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем».
Ранее сообщалось, что 25 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент заявил, что уверен в том, что новое правительство сможет в короткие сроки «улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».
Теги: Донбасс, разговор, Дональд Трамп, предложение, Зеленский
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