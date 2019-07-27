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Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО

27.07.2019 19:51
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Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО

Поток туристов и отпускников в курортную Кирилловку резко упал из-за нашествия медуз.

Задержатся корнероты на пляжах Азовского моря до конца лета, поэтому, планируя отдых в этом регионе, следует быть готовым к укусам обитателей моря.

"Корнерот является обычным видом для побережий Черного, Азовского морей, часто встречается на побережье Атлантического океана", — пояснил в комментарии местными СМИ младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Приазовского парка Вадим Ткаченко, передает glavred.info.

А оккупировали медузы побережье Азовского моря только потому, что вода стала слишком соленой. И если тенденция к повышению солености сохранится, то медузы, скорее всего, продолжат хорошо себя чувствовать на курортах региона.

Но не только в Кирилловке медузы. В Сети полно видео, на которых туристы показывают медуз на побережье Азовского моря. В частности, много медуз в Геническе.
Как выглядит медуза корнерот

Медузы корнерот отличаются тем, что у них отсутствует единый центральный "рот". Его роль исполняют 8 длинных корневидных "рук", которые связанны между собой многочисленными отверстиями в систему каналов. Внешне "руки" напоминают корни и стебли морских растений. Отсюда ее столь необычное название — корнерот. Щупальцев нет вовсе. Медузы корнероты — прекрасные пловцы. В отличие от своих сородичей они могут перемещаться в любом направлении.
Чем опасна медуза корнерот

При встрече с человеком медуза может использовать стрекательные клетки для самозащиты. Убить ими человека она не может, а вот нанести болезненный ожог вполне. Диаметр ожога порой составляет 25-50 сантиметров. Сходить с кожи такой ожог может несколько лет. Нередко в дальнейшем у пострадавшего человека появляется стойкая аллергия на морепродукты.



Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, Геническ, аллергия, ожоги, отдых, курорт, медуза, морепродукты, туристы
 
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