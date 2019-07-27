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Россия "сорвалась" и перекрыла четверть Черного моря - ситуация может "рвануть" в любой момент
Россия с 24 июля перекрыла 5 районов в Черном море. Это приблизительно четверть всей его площади - почти 120 кв. км.
Об усилении морской агрессии России рассказал "Украинский милитарный портал", передает "Диалог.UA".
118 570 кв. км Черного моря уже несколько дней заблокированы Россией. Она 24 июля объявила о блокировке аж 5 районов почти на месяц - до 19 августа. Из-за действий оккупанта оказались перекрыты привычные международные судоходные морские пути не только Украины, но и Болгарии, Румынии, а также Грузии.
Часть районов РФ перекрыла с расплывчатой формулировкой о "небезопасности навигации и плавания", часть - ради учений армии Путина. Без сомнений, данный поступок Москвы - новый виток морской агрессии. Это также истеричная реакция Кремля на ежегодные украино-американские военные учения Sea Breeze. Ранее армия РФ уже перекрывала район, где планировалось проведения маневров в рамках данных учений. Прокомментировал поведение оккупанта известный украинский блогер, военный эксперт Алексей Арестович. Он выразил уверенность, что эта история - продолжение захвата кораблей ВМС Украины при попытке пройти через Керченский пролив. "Второй этап Керченского кризиса, который становится Черноморским", - написал блогер. Россия, что примечательно, ведет себя все более нагло, прощупывая почву. Учитывая отсутствие серьезной реакции на блокировку Черного моря, стоит ожидать новых опасных провокаций.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, плавание, блокировка, навигация, Черное море, Керченский пролив, учения, ВМС
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