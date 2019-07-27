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Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
После подсчета всех голосов лидер политической силы «Батькивщина», Юлия Тимошенко поздравила Владимира Зеленского, и его партию «Слуга народа» с победой на досрочных выборах в парламент, и заявила, что была бы только за объединение в коалицию с ними. Но, не ними едиными, как говорится. Также она изъявила желание объединиться с парией Святослава Вакарчука – «Голос», пишет akcenty.
На пресс-конференции Юлия Тимошенко говорит – «Мы пришли к своей цели – мы в Верховной Раде. И у нас есть стратегический план, как решать проблемы Украины в последующие пять лет. И если, президенту Украины, Владимиру Зеленскому это будет интересно, то наша партия готова предоставить ему четкий, пошаговый план».
Также на пресс-конференции Юлия поблагодарила каждого украинца, который голосовал за нее. Они заявили, что всеми силами будут стараться оправдать надежды украинцев. Никаких исков в суд, по поводу фальсификации выборов «Батькивщина» подавать не будет. По их словам выборы прошли честно.
«Всё прошло на европейском уровне. Никаких провокаций не было. Мы искренне поздравляем Владимира Зеленского и его политическую силу с победой. Они имеют полнейшее право на формирование парламентской коалиции, и будут делать это так, как только посчитают нужным. На президенте Украины лежит огромнейшая ответственность, и вряд ли кто-то кроме него сможет решить этот вопрос. Наш штаб же будет делать всё что требуется, чтобы интересы нашей страны не были нарушены ни в коем случае. Ни на какие должности мы не претендуем. Будем отдавать должное Украине в любом случае. Партия «Батькивщина» делает это уже лет двадцать. И будеть дальше продолжать это делать» - утверждает Юлия Тимошенко.
В конце она еще раз поблагодарила всех, и сказала, что если создавать коалицию, то только с партией «Голос» и «Слуга народа».
Теги: Донбасс, коалиция, партия, Тимошенко
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