В Белой Церкви проходит масштабная спецоперация

27.07.2019 13:28

Полиция Киевской области проводит обыски в Белой Церкви в связи с выявлением организованной преступной группы (ОПГ).

Об этом сообщает начальник полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает donpress.com.

По его словам, сейчас в городе правоохранители проводят 50 обысков, а также задержание членов выявленной ОПГ.

Однако детали полицейской операции пока не разглашаются.