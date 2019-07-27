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В Белой Церкви проходит масштабная спецоперация

27.07.2019 13:28
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В Белой Церкви проходит масштабная спецоперация

Полиция Киевской области проводит обыски в Белой Церкви в связи с выявлением организованной преступной группы (ОПГ).

Об этом сообщает начальник полиции области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает donpress.com.

По его словам, сейчас в городе правоохранители проводят 50 обысков, а также задержание членов выявленной ОПГ.

Однако детали полицейской операции пока не разглашаются.



Теги: Донбасс, Белая Церковь, полиция, Киевская область, обыск, спецоперация, преступники
 
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