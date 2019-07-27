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В Киеве пьяный прокурор-лихач скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО

27.07.2019 15:32
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В Киеве пьяный прокурор-лихач скрылся от патрульных в кустах. ВИДЕО

В субботу, 27 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого находился пьяный мужчина.

Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович, передает Информатор.

По словам очевидцев, мужчина был в стельку пьян: неровно ходил, невнятно говорил, и от него разило алкоголем.
Работники полиции предложили прокурору пройти тест на драгере, и нашли двоих понятых. Однако Леляк стал снимать происходящее на камеру телефона и отказался проходить проверку. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.
Прокурор все никак не мог понять, почему его остановили, требуют документы, да еще и привели понятых. На видео, выложенном ресурсом, заметно, что Леляк очень медленно разговаривает, путая слова.
В итоге, прокурор согласился поехать на экспертизу в медучреждении, но до места назначения не добрался – обманув патрульных, он скрылся в кустах, оставил там машину, и сам ушел в неизвестном направлении.
По законодательству, сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора, ведь они не были свидетелями того, как он нарушает. Та же ситуация обстоит с его машиной, ее не заберут на штрафплощадку. Поэтому мужчине просто придет повестка в суд, а вот авто он сможет забрать лично или нанять драйвера.



Теги: Донбасс, Киев, суд, полиция, прокурор, патруль, пьяный
 
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