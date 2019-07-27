В Украине одной картинкой показали портрет "слуги народа" в новой Раде

27.07.2019 11:51

Журналисты опубликовали инфографику, которая в полной мере показывает, кем является среднестатистический депутат в новоизбранной Верховной Раде.

Ее опубликовал канал 24 на своей странице в Telegram, передает apostrophe.ua.

Итак, средний возраст депутата в украинском парламенте 9-го созыва 41 год, тогда как в Верховной раде 8-го созыва средний возраст составлял 48,4 лет. У большинства кандидатов имеется высшее образование. Причем, 20,8% из общего состава обновленного парламента составляют женщины.