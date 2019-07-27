Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям

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Недавно народные депутаты поддержали законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за езду без ремня безопасности в 10 раз. А также сделают шаг для защиты льготных категорий украинцев, которым предусмотрен бесплатный проезд, пишет from-ua.
Проектом закона № 10131 предлагается увеличить штрафы за эти нарушения в 10 раз – до 510 грн. Так депутаты рассчитывают уменьшить смертность и травматизм на дорогах.
В прошлом году аналогичный законопроект № 8492 не получил достаточно голосов депутатов во втором чтении. Тогда нардепы предлагали увеличить штрафы в 17 раз – до 867 грн.
Проект закона предлагает нововведения — увеличить штраф до 510 гривен. При этом решение об усилении ответственности, по информации социологов, поддерживают 66% украинцев.
«Использование ремней безопасности является самым действенным средством защиты водителей и пассажиров во время ДТП. Застегнуты ремни уменьшают риск контакта тела с деталями автомобиля в случае столкновения, удерживают человека от выбрасывания из автомобиля и опасных перемещений внутри авто», — сказано в пояснительной записке.
Активисты подсчитали наказание за непристегнутый ремень безопасности в странах Европы. Выяснилось, в Украине сумма штрафа минимальна. Так, в Беларуси штраф составляет 10 евро (около 300 гривен), в Молдове — 15 евро (около 450 гривен), в Польше — 23 евро (700 гривен), в Румынии — 32 евро (950 гривен), в Словакии — 60 евро (1800 гривен).
Теги: Украина, Донбасс, водитель, штраф, Верховная Рада
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