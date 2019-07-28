Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар

28.07.2019 08:11

В этот день многие столкнуться с трудностями. Хотите знать, что вас ждет 28 июля? Эксперты

"Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет бунтовать, кого ждут промахи, а кому нельзя рисковать.

Овен

Овны будут склонны к бунтарству. Правила в этот период совсем не для вас, вы захотите действовать наперекор системе, делать все максимально неординарно и громко. Если позволите себе зайти слишком далеко, наломаете больших дров.

Телец

Вы будете допускать больше промахов, чем обычно. Сейчас вам особенно легко усложнить себе жизнь. Будьте внимательны к деталям, постарайтесь трезво оценивать свои возможности. Не берите на себя больше, чем можете себе позволить.

Близнецы

Сейчас вам не стоит рисковать, постарайтесь отложить решение важных вопросов и принятие решений. Лучше оставаться какое-то время в тени, чтобы накопить побольше сил и тщательно продумать все последующие шаги.

Рак

Вы сможете проявить свои лучшие качества. Это хороший период для встреч и переговоров. Также стоит побольше двигаться, ваша физическая форма нуждается в небольшой нагрузке. Не забывайте переключаться и отвлекаться от работы.

Лев

Хороший день для решения финансовых вопросов, также можно попробовать разобраться с рабочими проблемами, которые давно висят в воздухе. Вам стоит проявить свои лучшие качества, в этот период они будут особенно обострены.

Дева

Для Дев успехи этого дня напрямую зависят от сотрудничества с окружающими. Не стоит тянуть все самим, лучше довериться команде. Вместе вы добьетесь большего за меньшее время. Не замыкайтесь на себе, а попробуйте проявить максимально свою общительность - это принесет прекрасные результаты.

Весы

Вас ждут многочисленные провокации, поэтому сохраняйте трезвый рассудок. Смотрите на все холодно и рассудительно, многие будут пытаться сбить вас с толку. Если сможете сориентироваться, обернете ситуацию в свою пользу.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут встретить препятствия там, где их не ожидали. Казалось бы решенные проблемы и вопросы в этот день могут преподнести сюрпризы и вам придется приложить новые усилия для их решения.

Стрелец

Вам придется отстаивать свои интересы, и это будет непросто. Неприятных разговоров будет трудно избежать, будьте к ним готовы. Сейчас вам нужно собраться и объяснить всем, почему вы приняли именно ту позицию, которой придерживаетесь.

Козерог

У Козерогов на передний план выйдет рассудительность и дипломатичность. Вы сможете договориться с кем угодно. Так что, если у вас есть какие-то серьезные нерешенные вопросы, не стоит откладывать их.

Водолей

Настроение будет сильно скакать из стороны в сторону, постарайтесь поймать его на позитивном пике и удерживать там как можно дольше. Если нужно выпустить пар, займитесь активным видом спорта или творчеством. Не ввязывайтесь в споры, сейчас ваши эмоции не позволят вам отстаивать правильную позицию.

Рыбы

У Рыб появится повод собой гордиться. Вы сможете одолеть свои слабости, это поднимет ваш боевой дух. Даже те, кто в последнее время начал сильно сомневаться в себе, сейчас получат заряд бодрости и оптимизма. Держитесь за это состояние.