- Коллекторы отбирают у украинцев квартиры: кто в зоне риска16:50
- Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу 16:30
- Журналист призвал Украину срочно готовить армию для вторжения в Россию: ситуация быстро накаляется15:38
- Еще немного жары: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:11
- У Зеленского задумали большую реформу по "перекройке" Украины - громкие подробности14:55
- Под Мелитополем банда с автоматами напала на фермера: полиция объявила план "Перехват"13:32
- Украинских военных оставили без самого необходимого — вооружения: что происходит11:35
- Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море09:48
- Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур08:32
- Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар08:11
Готовятся к времени "Ч": раскрыт подлый план Кремля в Черном море
Россия готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля.
Об этом сообщает президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар на своей странице в Facebook, передает apostrophe.ua.
Он подчеркнул, что если наложить карту установления Россией запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", то в значительной степени они совпадают.
"Это означает, что Россия готовится к превращению Черного моря в время "Ч" в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз стратегически важной для РФ и Турции энергетической инфраструктуры", - пояснил Гончар.
Он также заявил, что это не новая задумка, а РФ идет к такому плану системно и последовательно, соединяя военную и энергетическую стратегии.
"Вот статья 20-летней давности с "независимого военного обозрения" с красноречивым названием "Флот на страже "Голубого потока". Среди прочего речь идет о том, что "Россию выдавливают из Мирового океана", "американские ВМС все более настойчив осваивают Черноморский театр военных действий" , "обеспечить безопасность этой внешней морской топливной артерии может только Черноморский флот РФ"", - написал президент Центра.
По его словам, это было 20 лет назад, а сейчас Россия дает знать США и НАТО, и она может их выдавливать, по крайней мере, с Черного моря, которое считает своим.
"Подобными действиями сегодня Кремль продолжает изучать реакцию НАТО и прежде всего США на ограничение свободы судоходства. Ведь акт агрессии против украинского катерной группы в Черном море 25 ноября 2018 года не привел к каким-то серьезным последствиям для России. Поэтому в Кремле считают, что можно и нужно двигаться дальше. Как минимум, по логике России, они смогут показать "Кузькину мать" США и НАТО", - написал Михаил Гончар.
Теги: Россия, США, Донбасс, Турция, НАТО, Черное море, ВМС, контроль, судоходство
- Без розовых очков: в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России
- Украина вошла в сферу национальных интересов США из-за поведения Путина
- Американский военный мега-корабль не пропускают в Чёрное море (ВИДЕО)
- В США готовят военный ответ России за захват украинских моряков
- Берлин отправляет военный корабль в Черное море: стали известны цели морской операции Германии
- Стало известно, когда корабли НАТО прибудут в Черное море из-за агрессии РФ
- На Донбассе боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"16:11
- В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок14:48
- В Донецке отмечают День крещения Руси: опубликовано фото богослужения14:31
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление13:51
- Пушилин рассказал, сколько жителей ОРДО получили паспорта РФ13:10
- Коммунист "ДНР" Айо "зажег" на площади в Донецке: было стыдно даже сепаратистам12:49
- Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры на окраинах населенных пунктов12:29
- В Луганске подросток на авто влетел в столб12:12
- Тракторист подорвался на мине: В ОБСЕ рассказали подробности11:11
- В ОРДО горел известный супермаркет: серьезные повреждения10:48
- Коллекторы отбирают у украинцев квартиры: кто в зоне риска16:50
- Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу 16:30
- На Донбассе боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"16:11
- Журналист призвал Украину срочно готовить армию для вторжения в Россию: ситуация быстро накаляется15:38
- Еще немного жары: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом15:11
- У Зеленского задумали большую реформу по "перекройке" Украины - громкие подробности14:55
- В Горловке при пожаре пострадали двое взрослых и один ребенок14:48
- В Донецке отмечают День крещения Руси: опубликовано фото богослужения14:31
- Как и когда "умрет" Солнце: астрономы раскрыли интересные факты14:11
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление13:51
- Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача21:54
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка14:28
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Путин разыгрывает сразу два сценария захвата Украины12:44
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора
- Донбассу конец: открылась правда о делах ставленников Кремля в "Л/ДНР" - народ в ярости готовится к расправе
- Полная оккупация Азовского моря: туристы показали, почему не стоит ехать в Кирилловку. ВИДЕО
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- Ликвидация подполковника ГРУ РФ Кононова: в Сети озвучили сенсационную версию, разоблачив Кремль