Коллекторы отбирают у украинцев квартиры: кто в зоне риска

28.07.2019 16:50

Украинцы могут потерять жилье из-за задолженности перед поставщиком коммунальных услуг.

Об этом рассказал специалист в области ЖКХ Андрей Никончук, передает from-ua.

Не секрет, что в Украине немало людей либо задерживают выплаты по ЖКХ, либо имеют долги по платежкам. К такой печальной ситуации привела не просто нездоровая экономика страны, это результаты многолетнего тотального обнищания украинских граждан, которое продолжается десятилетиями. В последнее время ситуация начала исправляться, и вступление Владимира Зеленского на пост президента Украины может улучшить общую картину еще сильнее, но пока многие украинцы остаются в зоне риска потерять свое жилье.

Согласно информации, полученной от эксперта, граждане Украины в случае долгов по ЖКХ могут быть принудительно лишены жилья. Это может произойти уже в том случае, если общая сумма неуплаченного долга вырастет до размера двадцати минимальных зарплат. Данная сумма составляет восемьдесят четыре тысячи гривен. С одной стороны, это, мягко говоря, немало. Но с другой, если уж долг приближается к такой опасной отметке, то покасить задолженность не так-то просто.

Никончук утверждает, что поставщик коммунальных услуг имеет право инициировать судебное производство в отношении должника в том случае, если общая сумма задолженности перевалила за восемьдесят четыре тысячи гривен и продолжает увеличиваться. Не факт, что поставщик захочет непременно взыскать сумму долга с каждого такого должника, но данное право у него есть. Помимо этого, во время судебного производства, поставщик коммунальных услуг обладает правом обратиться к судьям с просьбой наложить арест на имущество ответчика.

В случае, если события уже предприняли подобный оборот, право собственности над жильем должника действительно может перейти к поставщику жилищно-коммунальных услуг. До этого лучше просто не доводить дело, стоит найти средства на погашение долга. Разумеется, есть возможность взять кредит в банке, что тоже не является поводом для радости. Но, с другой стороны, это может позволить сохранить жилье.