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Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу

28.07.2019 16:30
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Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу

В президентской политсиле, партии Слуга народа (абсолютном триумфаторе досрочных выборов в Верховную Раду) планируют провести в Украине крупную реформу административного устройства - с обязательными заменением госадминистрации префектурами.

Соответствующее мнение в интервью порталу Левый берег озвучил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает glavred.info.

По его словам, префектуры будут следить, законные ли решения принимают местные советы."При такой модели [...] речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - завявил Корниенко и добавил, что в Слуге народа планируют оставить в Украине не более сотни районов.



Теги: Украина, Донбасс, район, Верховная Рада, реформы, администрация, Слуга народа
 
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