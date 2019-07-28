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Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"

28.07.2019 18:30
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Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"

Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор, а ныне - лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили озвучил свои планы на возвращение в Одессу.

"На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не на отдых. Буду там пока не освободим самый потрясающий город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития", - написал он на своей странице в социальной сети, передает glavred.info.



Теги: Украина, Донбасс, Одесса, освобождение, возвращение, Саакашвили, соцсети, бандиты
 
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