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У Зеленского задумали большую реформу по "перекройке" Украины - громкие подробности

28.07.2019 14:55
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У Зеленского задумали большую реформу по "перекройке" Украины - громкие подробности

Президентская партия "Слуга народа" намерена изменить административное устройство Украины. ОГА будут ликвидированы. Первыми подробностями о реформе поделился глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, передает "Диалог.UA".

Корниенко отметил, что у "Слуги народа" придумали новую модель административного устройства Украины, цель которого - "укрепление районов". Этими районами будет опекаться префект, который заменит нынешние областные госадминистрации. В рамках данной реформы, уточнил Корниенко, число районов в Украине будет сокращено почти в 5 раз - с нынешних 490 оставят всего около 100 путем объединения. Представитель президентской партии уточнил, что данная реформа пока не готова. Однако уже есть группа специалистов по децентрализации, которая будет ее прорабатывать.



Теги: Украина, Донбасс, реформа, Зеленский
 
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