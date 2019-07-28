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В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
В четверг, 25 июля, в столице Германии, Берлине, была убита гражданка Украины, 25-летняя Наталья Михайлюк.
Об этом сообщили в Facebook коллеги Натальи по кинологическому клубу, передает apostrophe.ua.
Как отмечается, Михайлюк поехала в Берлин на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю. В столице Германии она снимала квартиру. Там 25 июля было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, заробитчанку убил владелец квартиры. 44-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.
"Больно читать ужасные статьи, и комментарии к ним, которые поливают ее светлую память грязью. Противно и гадко от таких людей! Их слова и действия не останутся без надлежащей юридической оценки и ответственности. Наташа, ты навсегда останешься для нас светлым ангелом с очаровательной улыбкой и горящими глазами. Настюша всегда будет иметь поддержку с нашей стороны! Доставка тела состоится позже... Будем благодарны всем неравнодушным за финансовую помощь, поскольку семье Натальи, она сейчас очень необходима!", – говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, Германия, убийство, квартира, арест, заработок, соцсети
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