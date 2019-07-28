Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур

28.07.2019 08:32

Впервые ученые попытались оценить воздействие глобального роста температур на условия обитания в крупнейших городах мира. Они просчитали, как в ближайшие 30 лет увеличится среднегодовая температура и насколько жарче будет там в летний период.

Результаты исследования лаборатории Краутера в техническом университете Цюриха, Швейцария, оказались неутешительными. Ученые оценивали, как глобальный рост средних температур в 2 градуса Цельсия отразится на средних летних температурах в 520 городах мира. Максимальная температура летом возрастет на 5,5 °С и 6,1 °С при среднем росте годовой температуры в 3 и 2,9 градуса соответственно, передает segodnya.ua.

Согласно обнародованному недавно докладу, наиболее заметные изменения произойдут в северных широтах. В странах Западной и Северной Европы средняя летняя температура возрастет на 3,5 °С, а зимняя — на 4,7 °С. К 2050 году в Лондоне в разгаре лета будет так же жарко как в Барселоне, в Рио-де-Жанейро зимой будет ощущаться как в Гаване, а в Киеве жара будет сравнима со столицей Австралии.

Но еще хуже ситуация будет в экваториальных районах, где повышение температуры создаст невыносимые для жизни условия. Здесь ожидается рост температуры в среднем на 4—6 °С. Таким образом, в Индии средняя летняя температура составит от +40 °С до +46 °С, в Бразилии в жаркий период будет от +36 °С до +42 °С, в Индонезии — от +38 °С до +40 °С.

"С моей точки зрения, фундаментальным выводом этого исследования является то, что 100 городов, расположенных в экваториальных районах, испытают условия, которые не имеют прецедента в истории человечества. Это ставит вопрос о том, будет ли вообще возможно существование в этих городах. Мы можем столкнуться с массовым переселением и миграцией", — прокомментировал порталу британского телеканала Би-би-си профессор университета в Эксетере в Британии Джеймс Дайк.

Как спастись

По мнению руководителя Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, чтобы остановить процесс увеличения среднегодовой температуры на планете, ничего сделать уже нельзя.

"Это природное явление, которое на нынешнем этапе уже не зависит от человека, — отметил "Сегодня" Борейко. — Это плата человека за его жадность и глупость. Все понимают, что нельзя рубить леса в сегодняшних объемах, но власти продолжают это допускать".

А эксперт эколого-правовой организации "ЕкоПраво-Київ" Олег Листопад все же дал надежду:

"Есть варианты смягчения изменений климата. Для этого ученые предлагают уменьшить использования традиционного топлива — угля, нефти и газа, и перейти на альтернативные источники энергии. Также уменьшить выбросы парниковых газов. Украина в рамках Парижского соглашения тоже взяла на себя обязательства по снижению выбросов СО2, и у общественности есть возможность добиться от властей реализации этих обязательств. Параллельно необходимо готовиться к данным изменениям климата. Например, украинские ученые говорят, что меньше осадков не стало, просто в течение года они выпадают неравномерно — за день может и полуторамесячная норма выпасть. Эта вода стекает в речки, а можно ловить эту воду и потом использовать до следующих осадков. Наилучший способ — водохранилища. Есть способ задерживать эту воду в болотах. А здесь необходимо восстановить осушенные болота и помочь в их сохранении той же Беларуси. Еще способ — восстановить долины рек, поймы, перекаты, тогда в них дольше будет сохраняться вода, а не сразу вытекать в море".

Эксперты отмечают, что методы улучшения экологической ситуации есть, просто не все страны готовы их использовать.