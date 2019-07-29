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3,2 млн украинцев трудоспособного возраста на заработках за границей
3,2 млн (18%) украинцев трудоспособного возраста находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом.
Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за июль 2019 года, передает donpress.com.
По данным ведомства, отток рабочей силы за рубеж способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 года количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилось до 3 человек, что является самым низким показателем за последние годы.
«По данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% всего экономического активного населения страны в возрасте 15−70 лет», — сказано в документе.
К тому же, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине.
«В мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу», — говорится в отчете.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, безработица, трудоустройство, заграница, миграция, Минсоцполитики
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