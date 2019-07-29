Чего так сильно боится Путин: Портников раскрыл один из самых главных страхов Кремля

29.07.2019 07:30

К расследованию уголовного дела "о препятствовании работе" избирательных комиссий Москвы подключилась Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

Присутствие чекистов в расследовании, главная цель которого - запугать оппозиционных активистов, попытавшихся баллотироваться в Московскую городскую думу – нужна, чтобы выяснить источники "иностранного финансирования" и пресечь саму возможность столичного "Майдана", пишет Виталий Портников для detaly.co.il, передает dialog.ua.

Не нуждается в доказательствах тот факт, что российское руководство после событий в Украине 2013-2014 годов опасается Майданов примерно также, как перед этим опасалось повторения в России "арабской весны". Достаточно посмотреть программы российского телевидения последних лет и заметить, сколько времени в политических передачах и новостях уделяется Украине и доказательству ее государственной несостоятельности. Достаточно вспомнить об аннексии Крыма и войне на Донбассе, чтобы увидеть, какие усилия приложил Кремль для того, чтобы убедить россиян в бессмысленности и рискованности любых "бунтов" против властей. Но тогда в борьбе Кремля и московской мэрии с оппозиционными политиками можно увидеть очевидную логику - и понять, почему в происходящем участвует ФСБ. Успех украинских Майданов 2004-го и 2013-2014 годов связан не только с готовностью граждан протестовать против фальсификации выборов и отказа руководства страны от курса на европейскую интеграцию. В каждом случае народное движение опиралось на политическое представительство. Оппозиция была представлена в парламенте страны большими фракциями и могла участвовать в переговорном процессе с властями. Люди, которые приходили на эти переговоры, были не просто посланцами площади. Это были народные депутаты, люди, в разное время занимавшие высшие должности в государстве - как бывший премьер-министр Виктор Ющенко в 2004 году или бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк в 2013-2014 годах. От таких людей нельзя было просто так отмахнуться, они могли встречаться с зарубежными дипломатами, обладали собственными контактами в мире. Им не нужно было "зарубежное финансирование", потому что с ними могли говорить лидеры западных стран, с которыми они на равных общались во время своего пребывания у власти. В России, конечно же, ничего такого и в помине нет. Публичное поле страны практически выжжено. Высокопоставленные политики прошлых лет, которые придерживаются альтернативных взглядов, не могут и мечтать о представительстве в Государственной Думе. Михаил Касьянов руководит небольшой оппозиционной партией. Борис Немцов накануне своей гибели чудом стал депутатом местного самоуправления. Если оппозиционера избирают мэром - его отправляют в отставку или сажают. В самой Госдуме путинских времён - чудовищный симбиоз "Единой России" и партий-сателлитов, которые изображают оппозицию настолько неловко, что сами себе не верят. И в этой ситуации, конечно же, самое важное для режима - не допустить появления самостоятельного политического представительства граждан. С точки зрения Владимира Путина, само существование такого представительства могло быть главной ошибкой Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Потому что Майдан - это симбиоз народного протеста и политического представительства. Потому что в Украине всегда была "другая" элита, которая могла представлять интересы и требования тех, кто не согласен с властью. Сам факт участия группы независимых кандидатов в выборах в Московскую городскую думу мог бы стать первым, пусть и очень робким шагом к формированию такой элиты. И тогда нужно согласиться, что "закатывая под асфальт" этих людей и не давая им возможности ни участвовать в выборах, ни протестовать против действий столичных избиркомов Кремль, действительно, предотвращает Майдан.