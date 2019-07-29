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Даже носки засекречены: в ВСУ анонсировали громкие реформы
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о нововведениях в ВСУ, которые планируются в ближайшее время.
Об этом сообщает Апостроф.
"Что касается тайны. Первое и ключевое – не все должно быть тайной. У нас сейчас около 90% финансирования идет из-за секретности через гриф "секретно". Это значит, что там нет конкурентных процедур. Это означает, что там никто не может проверить. И даже парламентский контроль, где представитель комитета сам имел заинтересованность в конкретном бизнесе. Конечно, это был не парламентский контроль, это был механизм обеспечения собственных интересов. Потому что должно быть. Первое мое видение. При распределении денег, и вообще – при формировании заказа – мы должны уменьшить долю "секретно". Это будет смешно, но даже носки и ведра были тайными. Почему? Потому что по количеству носков можно выяснить какое-то развитие, сколько у нас военнослужащих. Вот мы живем в таком абсолютно сюрреалистическом мире все еще. Мы должны иметь современную армию, современное вооружение, а прикрываемся какими-то старыми нормами. Для чего? Там же не носки прячутся. Они никого не волнуют. Когда носки являются секретом, конечно, легче объяснить, почему определенная боевая машина является тайной", - сказал он.
При этом, Данилюк указал на важный момент: неважно, что все знают и характеристики этой машины, и количество личного состава.
"Абсолютно. Поэтому тайну надо оставить только там, где это необходимо. Остальное – это должна быть конкурентная и прозрачная процедура, где все могут участвовать. А даже там, где тайно, тоже надо предусмотреть возможности для конкуренции", - добавил секретарь СНБО.
Теги: Донбасс, тайна, ВСУ, реформы
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