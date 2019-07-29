«Я вам могу открыть тайну». Меркель показали сериал «Слуга народа»

29.07.2019 19:58

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что когда стала ясна динамика рейтинга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала «Слуга народа».

«Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — заявил он, передает from-ua.

По словам министра, кроме Меркель еще несколько министров иностранных дел просмотрели этот телесериал.

«Я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения», — сказал Климкин.

Глава МИД рассказал, что еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий «Слуги народа».

Напомним, что сериал «Слуга народа», созданный студией «Квартал 95», рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько, которого играет Владимир Зеленский, становится президентом Украины и пытается поступать не так, как обычно делали политики.