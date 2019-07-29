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Нет стимулов и поощрений: в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке
Закон Украины об украинском языке приняли без учета мнения национальных меньшинств, и он предполагает систему наказаний, что является довольно жестким подходом в вопросе реализации языковой политики, заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.
Отметим, 16 июля в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.
Так вот, Заньер перечислил минусы, которые, по его мнению, содержит закон об украинском языке, передает glavred.info.
"Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую хотели бы видеть в ОБСЕ, а через наказание. В-третьих, закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств", - высказался комиссар ОБСЕ в интервью Известиям.
Верховный комиссар ОБСЕ также рассказал, что ОБСЕ проводит работу с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть, в том числе, роль русского языка.
"Я планирую поехать в Украину в ближайшее время. Сейчас там всё поменялось - политическая атмосфера, администрация, президент", - отметил комиссар ОБСЕ.
Теги: политика, Украина, Донбасс, закон, язык, украинский язык, русский язык
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