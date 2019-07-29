Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?

29.07.2019 16:12

По данным Пенсионного фонда, в Украине проживает 11,3 миллионов пенсионеров, из которых 2,5 миллиона получают минимальные выплаты. С июля этого года минимальная пенсия не может быть меньше 2 тысяч гривен. Как происходит их перерасчет, и когда ждать повышения остальным пенсионерам, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Кто получил надбавку?

После старта пенсионной реформы в октябре 2017 года правительство уже несколько раз проводило перерасчет пенсионных выплат. Осенью 2017-го повышение получили 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018 и 2019 годов пенсионные начисления выросли для бывших военных. А в марте этого года состоялась автоматическая индексация пенсий.

Повышение пенсий в июле этого года коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты и, соответственно, теперь имеют минимальную пенсию 1564 гривны. Теперь они будут получать не меньше 2 тысяч гривен. Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет и мужчинах со стажем более 35 лет.

Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тысяч человек, подвергшихся инвалидности во время операции Объединенных сил на Донбассе.

По словам главы Пенсионного фонда Евгения Капинуса, дополнительные 643 миллионы гривен на повышение пенсий поступили от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), который превысил плановые показатели, а также растаможки авто на еврономерах.

В Кабмине уверяют, что пересчет выплат проведут автоматически, без дополнительного обращения в органы Пенсионного фонда.

Несмотря на то, что повышение минимальной пенсии – это, несомненно, хорошая новость для многих украинцев, часть экспертов критикует правительство за подход к пенсионному обеспечению. Ведь средний размер пенсии по стране по состоянию на июль 2019 года – всего 3006 гривен. По мнению руководителя Института гражданских свобод Галины Третьяковой, нужно повышать все пенсии и не дискриминировать отдельные категории пенсионеров.

«Я не против политического тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь. Но не аргументированный выбор критериев «много» или «мало». Тот, кто отработал 35 лет, – это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев – это мало. А нынешняя формула расчета пенсий предусматривает: чем человек больше работает, тем больше у него пенсия», – объясняет эксперт.

Когда следующее повышение?

Следующая волна повышения пенсий должна состояться 1 марта 2020 года. Как уверяют в Кабмине, перерасчет не будет зависеть от состава нового правительства, ведь соответствующая норма зафиксирована в законе.

«Относительно динамики дальнейших увеличений минимальной заработной платы и пенсии, он будет уже зафиксирован в следующем государственном бюджете Украины на 2020 год. Единственное, что я могу точно сказать, что, согласно законам Украины, в частности пенсионной реформы, обязательно произойдет новое осовременивание и перерасчет пенсий с 1 марта 2020 года. Если новая власть не отменит этот перерасчет пенсий, не внесет изменения в соответствующий закон, то пенсионеры получат новое осовременивание 1 марта 2020», – уверяет вице-премьер-министр Павел Розенко.

Эксперты и политики отмечают, поскольку процесс формирования бюджета на следующий год происходит уже сейчас, есть возможности заложить увеличение выплат. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко настаивает, что минимальная пенсия должна быть не ниже 3094 гривен, и предлагает учесть это в бюджете на следующий год. Именно такая сумма установлена ​​Министерством социальной политики как прожиточный минимум для пенсионеров независимо от рабочего стажа.

«Мы предложили сделать так, чтобы бюджет предусмотрел тот минимальный уровень, заложенный законом, и ниже которого нельзя платить, даже если человек имеет небольшой стаж работы», – настаивает Тимошенко.

Специалисты соглашаются, очень важно, чтобы пенсионеры не зависели от выборов или парламентских кризисов, и пенсионная система работала в соответствии с запущенной реформой. Существует устоявшаяся формула перерасчета пенсий, которая учитывает стаж и уровень заработной платы, которую получал пенсионер. Если пенсионная реформа будет продолжаться, то следующий важный шаг, который ждет украинцев, – это переход к накопительной системе пенсий.