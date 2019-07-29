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Силы неравны: озвучен тревожный прогноз по переговорам Украины с Россией
Украина и Россия не придут к компромиссному решению на переговорах по Донбассу из-за неравных сил.
Об этом рассказал "Апострофу" советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.
Он выразил свое мнение о возможности переговоров Украины со страной-агрессором по возвращению оккупированных российскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей.
"Здесь напрашивается аналогия с басней Крылова, что как, друзья, вы не садитесь, а в музыканты не годитесь. Силы очень неравны. Разговаривать на равных, то есть строить какие-то компромиссные решения можно, когда у вас одинаковые условия в переговорах. Россия считает себя намного сильнее, что она может реализовать любой сценарий, и она не считается с тем, что хочет Украина. То есть, если мы хотим помириться с Россией, это можно сделать только на условии капитуляции, я в этом убежден. Хотим ли мы этого? Я не хочу", - заявил Зисельс.
По его словам, победить военным путем Украина не может, поскольку не имеет достаточно сил.
"Хотя Афганистан победил Советский Союз, но с огромными жертвами, и это совсем другая история. На мой взгляд, нужно следовать той же тактике, которую выбрал президент Порошенко против России – максимально укреплять армию, невзирая на все проблемы и коррупцию. Потому что нам нужно выравнивать военную силу, нам нужно выравнивать дипломатические силы, которые также у нас пока слабее, чем в России. Нам нужно продолжать то, что делал Порошенко – создавать и укреплять коалицию на Западе против России, поскольку самостоятельно мы победить не можем", - отметил советский диссидент.
Также Иосиф Зисельс подчеркнул, что Украина может победить вместе с ЕС и НАТО, куда стремится страна.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европейский союз, НАТО, переговоры, армия, Порошенко
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