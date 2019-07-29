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У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление

29.07.2019 18:57
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У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление

Учитывая стоимость газа, оснований для повышения тарифов на тепло в следующем отопительном сезоне нет. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, пишет ДонПресс.
В частности, он отметил:
«При сегодняшней цене газа оснований для повышения тарифов на тепло нет. В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов».
По словам Геруса, некоторые домохозяйства потеряли право на субсидию и сейчас изучаются критерии с целью вернуть им госпомощь:
«То, что мы точно можем делать и это не зависит от цены газа, — это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии».



Теги: Донбасс, отопление, тарифы, Зеленский
 
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