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Украина останется без газа, у Зеленского сделали тревожное заявление: что произошло

29.07.2019 15:06
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Украина останется без газа, у Зеленского сделали тревожное заявление: что произошло

У Владимира Зеленского рассказали, как готовятся к сценарию, при котором РФ прекратит осуществлять транзит газа в страны ЕС через Украину Об этом рассказал представитель главы государства в Кабмине Андрей Герус, пишет Политека.
По его словам, на сегодняшний день Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится», — объяснил он.
Андрей Герус отметил, что Украина готовится, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита.
«Есть интерес европейских компаний по своп-сделках, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПГХ для того, чтобы его продавать зимой», — объяснил представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров.

Эксперт также напомнил, что российский монополист «Газпром» был готов возобновить переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа через территорию Украины после парламентских выборов, когда будет сформировано новое правительство.



Теги: Украина, Донбасс, газ, транзит
 
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