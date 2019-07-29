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Украинского туриста убили во время восхождения на известную вершину

29.07.2019 18:40
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Украинского туриста убили во время восхождения на известную вершину

В ЮАР убили украинского туриста Ивана Иванова во время восхождения на вершину в Национальном парке Столовая гора.

Об этом сообщает портал IOL, передает apostrophe.ua.

На 44-летнего гражданина Украины напали во время восхождения по горной тропе. Его зарезали и отобрали личные вещи. По предварительным данным, причиной убийства мужчины мог стать его рюкзак.
Отмечают, что на Иванова напали трое злоумышленников, с которыми у него завязалась драка. Вследствие этого турист получил несколько ударов ножом в грудь. Он скончался на месте от потери крови.
Позже преступников заметил местный житель, который обратился в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, который признался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста.



Теги: Украина, Донбасс, турист, убийство, полиция, ЮАР, гора, парк, рюкзак, украинец
 
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