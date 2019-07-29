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В команде Зеленского рассказали, что хотят расширить число получателей субсидий
В планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. Об этом рассказал представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, пишет ДонПресс.
По его словам, у Зеленского планируют увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.
«Но что мы точно можем делать, и это не зависит от цены газа — это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория», — рассказал Герус.
Теги: Донбасс, пенсионер, субсидия, Зеленский
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