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Война России с Украиной: эксперт рассказал об опасном моменте
Россия не только наращивает войска возле украинской границы, но и проводит масштабные учения – маневры были проведены с участием сразу двух армий в течение последней недели.
Российские войска тренировались вести боевые действия на оперативном и оперативно-стратегическом уровне, что отличается от того, к чему готовятся Вооруженные силы Украины.
Об этом написал в своем блоге для сайта "Сегодня" заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.
По его словам, главной изюминкой военной подготовки подразделений Южного военного округа стало начало двусторонних командно-штабных учений с участием подразделений сразу двух армий этого округа – 49-й и 58-й.
"По легенде учений предполагается, что подразделения 49-й армии будут наступать, а 58-й вести оборону. По масштабам данные учения оказались не такими и большими, как писали отдельные украинские и международные СМИ в заголовках – было привлечено до 5000 бойцов и 300 единиц техники. Фактически речь идет об отдельных ротах бригад каждой из армий", – написал Белесков.
Эксперт отметил, что Украину должны настораживать не сами масштабы учений, сколько характер тренировок.
"В рамках этих двусторонних командно-штабных тренировок каждая из армий развернула полевые пункты управления – как на уровне командования армии, так и командования отдельных бригад. Например, 49-я армия развернула до 10 пунктов управления, которые к тому же прикрыли с помощью систем ПВО и РЭБ, а также позаботились о противодиверсионной обороне. Тем самым пока ВСУ сегодня больше сконцентрированы на тактических моментах подготовки, то наш гипотетический противник учится действовать на оперативном и оперативно-стратегическом уровне. Показательно, что за ходом командно-штабных учений лично следит руководитель Южного военного округа генерал Александр Дворников, посетивший мобильные полевые штабы двух армий, оценив их работу по вопросам планирования применения сил", – подчеркнул он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, граница, стратегия, учения, ВСУ, ПВО
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