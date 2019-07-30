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Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком
По итогам выборов самый богатый олигарх Ринат Ахметов остался без своих представителей в Верховной Раде, пишет на сайте «Корреспондент» политолог, управляющий партнер консалтинговой группы ConceptGR Юлия Комарова, сообщат from-ua.
«Если оценивать выборы с точки зрения интересов крупного бизнеса, то очевидно поражение так называемого «донецкого клана». Более того можно смело сказать, что по итогам выборов «донецкие» рискуют вообще пропасть с политической карты Украины», - написала она.
Один из результатов выборов в Верховную Раду, подчеркнула Комарова, заключается в том, что Ахметов и его соратники были изгнаны с оппозиционного поля Виктором Медведчуком.
«Один из важных итогов заключается в том, что Ахметов и его соратники были изгнаны Медведчуком с оппозиционного поля (которое несколько шире, чем привычный термин «Юго-Восток»), - акцентировала она.
Поэтому, приходит к выводу Комарова, сегодня интересы Юго-Востока в Верховной Раде представляет партия Медведчука-Бойко-Рабиновича.
«И сегодня интересы Юго-Востока, где находятся металлургические и горно-обогатительные активы Ахметова и его союзников, в украинской политике представляет «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – Юрия Бойко – Вадима Рабиновича», - констатировала политолог.
Юлия Комарова прогнозирует, что если завтра начнется борьба за активы, принадлежащие SCM, интересы Ахметова будет некому защитить на политическом уровне.
Политолог прогнозирует,«что одной из стратегических тенденций в украинской политике в ближайшее время будет борьба между транснациональными корпорациями и отечественными олигархами. Транснациональный капитал, чьим проводником интересов является, в том числе, Джордж Сорос, инвестировал в проект «Зеленский» и партию «Слуга народа».
«Более того, есть серьезный риск, что если транснациональный капитал развернет серьезное наступление, то именно тем украинским олигархам, кто остался без политического прикрытия, первым предложат «поделиться» своими активами», - прогнозирует политолог Юлия Комарова.
Теги: Донецк, Донбасс, Ринат Ахметов, кланы
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