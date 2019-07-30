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"Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским

30.07.2019 18:20
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"Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" (Харьковская обл.) Руслан Чагаровский, который докладывал президенту Украины Владимиру Зеленскому о массовых рубках леса, представлен к увольнению.
Об этом сообщает Апостроф.
Представление о досрочном расторжении контракта с Чагаровским подал в Кабмин и.о. главы Госагентства лесных ресурсов Украины.
По данным агентства, сейчас Чагаровский ожидает увольнения и говорит, что его хотят убрать из системы, чтобы его аудит не выявил нарушений.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Харьков. В ходе него он заявил, что, пролетая над Харьковской областью, был впечатлен последствиями незаконной вырубки лесов. О ситуации с вырубкой президенту докладывал Чагаровский.
Он отметил, что убытки от вырубки составляют 80 млн грн. На сегодня, по словам Чагаровского, размер ущерба вырос до 100 млн, и может увеличиться минимум вдвое.



Теги: Донбасс, Харьков, скандал, лесник, Зеленский
 
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