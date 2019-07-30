- Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров22:16
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским18:20
- У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым17:51
- Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох16:30
- Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"15:12
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину13:50
- Новые подробности гибели Дмитрия Тымчука: многие будут потрясены обнародованной информацией13:31
- Загадочная трагедия оборвала жизнь мужчины на Одесчине, страшные кадры: «труп нашли в…»12:55
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину
В Украину удалось вернуть любимца экипажа буксира "Яны Капу" собаку Джесси, которую в ноябре 2018 года Россия захватила вместе с украинскими моряками.
Адвокаты Николай Полозов и Анастасия Георгиевская сообщили в Facebook о возвращении в Украину собаки Джесси моряков буксира "Яны Капу", захваченного военными РФ, передает "Диалог.UA".
"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой", - отметил Полозов. Известно, что моряки экипажа буксира "Яны Капу" очень просили адвокатов найти ее и постараться вернуть домой.
Сообщается, что ушел не один месяц на ее поиски, договоренности с СУ ФСБ и керченскими пограничниками. Правозащитница Георгиевская уточнила: "Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков, дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой".
Примечательно, что на момент захвата украинских моряков Джесси было всего три месяца. И все это время она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в оккупированной Керчи.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Керчь, моряки, собака, пограничники, экипаж, ФСБ, буксир
- ФСБ РФ опубликовала «признания» захваченных украинских моряков. ВИДЕО
- Суд над пленными моряками: следствие завершено, ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции
- Бутусов назвал единственный способ вернуть захваченных РФ моряков в Украину: действовать нужно уже сейчас
- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат
- Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу
- Стало известно, в чем оккупанты обвинили задержанных в Азовском море украинских рыбаков
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране16:51
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров22:16
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским18:20
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма