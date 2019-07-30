Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину

30.07.2019 13:50

В Украину удалось вернуть любимца экипажа буксира "Яны Капу" собаку Джесси, которую в ноябре 2018 года Россия захватила вместе с украинскими моряками.

Адвокаты Николай Полозов и Анастасия Георгиевская сообщили в Facebook о возвращении в Украину собаки Джесси моряков буксира "Яны Капу", захваченного военными РФ, передает "Диалог.UA".

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой", - отметил Полозов. Известно, что моряки экипажа буксира "Яны Капу" очень просили адвокатов найти ее и постараться вернуть домой.

Сообщается, что ушел не один месяц на ее поиски, договоренности с СУ ФСБ и керченскими пограничниками. Правозащитница Георгиевская уточнила: "Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков, дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу") домой".

Примечательно, что на момент захвата украинских моряков Джесси было всего три месяца. И все это время она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в оккупированной Керчи.