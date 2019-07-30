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Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали.
Официальные цифры!
За 5 лет в Украине уничтожено 2, 7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
Юристы отмечают, что сейчас главное не дать сбежать Петру Порошенко и судить его по всей справедливости Закона.
Источник: elise.
Теги: Донбасс, пенсионер, уничтожение, геноцид, Порошенко
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