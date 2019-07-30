- Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров22:16
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским18:20
- У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым17:51
- Идея команды Зеленского вызвала истерику у Захаровой - у кремлевских пропагандистов переполох16:30
- Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"15:12
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину13:50
- Новые подробности гибели Дмитрия Тымчука: многие будут потрясены обнародованной информацией13:31
- Загадочная трагедия оборвала жизнь мужчины на Одесчине, страшные кадры: «труп нашли в…»12:55
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров
Украинцам, работающим по найму, Кабмин обещает новшества в их труде. По словам премьера Владимира Гройсмана, будут внесены изменения в законодательство, по которым, в частности, работники смогут больше отдыхать, а занимающиеся фрилансом получат статус трудоустроенных. from-ua выяснили, насколько это изменит нашу жизнь.
Больше всего должен увеличиться отпуск для воспитателей детских садов — с 42 до 56 рабочих дней, так как их приравняли к учителям, изменив внутренние документы Минздрава. Новшество вступит в силу с 1 января 2020 г., сообщил премьер. Может быть увеличена продолжительность ежегодного отпуска для всех с 24 до 28 дней, эта норма уже есть в проекте нового Трудового кодекса. Также Минсоцполитики подготовило изменения в действующий Кодекс законов о труде: предлагается ввести гибкий график работы с "плавающим" обеденным перерывом, узаконить право работника трудиться удаленно (сейчас — на усмотрение работодателя) и легализовать работу фрилансеров, которые ныне часто оказываются вне правового поля.
Специалисты рынка труда поддерживают увеличение продолжительности отпуска. По их мнению, хорошо отдохнувший работник трудится эффективнее. HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что сейчас многие специалисты по факту работают не 8 часов в день, а 10. Не потому что не справляются, а потому что у них зарплата зависит от результата. Например, количества заключенных контрактов или произведенной продукции.
"Это увеличивает заработок, но также приводит к профессиональному выгоранию. И часто работник приходит неотдохнувшим из недельного отпуска и дальше трудится неэффективно. Поэтому даже небольшой дополнительный отпуск нужен, — говорит Пашкина. — Исследования показали, что в прошлом году в ЕС ущерб от работы неотдохнувших людей составил 17 млрд евро. Это больше, чем если бы они получили выплаты по больничным".
По словам эксперта, затраты компаний на комнаты для отдыха в течение рабочего дня — это инвестиции, которые оборачиваются дополнительной прибылью.
То, что проблема профвыгорания становится все серьезнее, подтвердила нам и специалист по кадрам крупного холдинга Виктория Александренко. Но эксперт предлагает решать ее не за счет увеличения отпусков, а сокращая рабочую неделю.
"На Западе давно мотивируют сотрудников работать интенсивнее, на конечный результат, за счет чего рабочая неделя у них становится короче, — анализирует Александренко. — Все больше используется удаленный труд, гибкий график работы. Назрела эта проблема и у нас. Можно, конечно, удлинить отпуска, но работодатель не заинтересован в том, чтобы из-за более длительного отсутствия сотрудника на рабочем месте снизился выпуск продукции, упала прибыль фирмы. Поэтому остальным придется дольше работать за себя и за коллегу".
По поводу узаконивания труда фрилансеров эксперты отметили, что этот вопрос решен: фрилансеры должны работать по трудовым договорам, с которых работодатель платит взносы в Пенсфонд. Если же фрилансер просто получает наличные на карточку, он может сам сделать такой взнос, если хочет к старости иметь пенсию. Но на практике так мало кто делает.
Теги: Донбасс, работа, отдых, фрилансер, Трудовой кодекс
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране16:51
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров22:16
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским18:20
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма