У Зеленского анонсировали создание крупнейшего всемирного русскоязычного телеканала

30.07.2019 09:40

В Украине появится всемирный русскоязычный канал, который будет инициировать Офис президента.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада готовит мощный удар по телеканалам Кремля в Украине. Так, всемирный русскоязычный телеканал будет создан уже в ближайшее время, он будет бороться за умы украинских граждан, которые находятся на оккупированных территориях. Также Тимошенко отмечает, что канал поможет донести в мир позицию украинского народа. Кроме того, канал будет работать и на российскую аудиторию для того, чтобы показать, насколько украинцы миролюбивый народ. По его словам, в команде главы государства хотят, чтобы это был государственный канал. Однако в эфире телеканала могут появиться и программы с частных телеканалов.