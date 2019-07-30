У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым

30.07.2019 17:51

Чтобы вернуть аннексированный РФ Крым, Украине нужно создать международную переговорную площадку и привлечь к процессу участников "нормандского формата" и Будапештского меморандума. Такое мнение в интервью высказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич, передает from-ua.

"Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму. С участием государства-оккупанта, возможно, первое время без участия государства-оккупанта, но это обязательно должно быть", - сказал Кориневич.

Он добавил, что отсутствие переговорной площадки по Крыму демонстрирует открытое нежелание России даже поднимать вопрос возврата полуострова.

"То есть, как я уже сказал вначале, нам нужно держать Крым на повестке дня международного сообщества. Да, очень хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН по ситуации во временно оккупированном Крыму. Да, очень хорошо иметь резолюции ПАСЕ и других международных организаций. Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы принимать активное участие в этом. Сейчас единого рецепта не существует. Будет ли это Будапешт +? Возможно. Да, потому что эти государства гарантировали нашу безопасность. Будет ли это Нормандия+? Возможно, потому что эти государства уже включились в решение ситуации по Донбассу. Плюс Турция, более активное участие США. Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой", - сказал он.

Ранее Антон Кориневич заявлял, что позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в аннексированный Крым является правильной и верной.