В Украине скончался «выдающийся мастер шпионажа»

30.07.2019 10:32

На 87-м году жизни скончался ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин, известный тем, что первым во времена СССР получил информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола.

В Службе внешней разведки Украины отмечают, что Баронина считали «выдающимся мастером шпионажа».В СВРУ уточнили:

«Во время работы в Нигерии в 1970-х годах ему удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшее задание центра: получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом «Аэрофлота» в СССР. Немецкий журнал «Штерн» в 1970-е годы назвал его «выдающимся мастером шпионажа», передает donpress.com.

Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки, а последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.