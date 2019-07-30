Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"

30.07.2019 15:12

Журналист Юрий Бутусов считает, что массовые протесты в Москве и силовой разгон должны благоприятно сказаться на внутренней и внешней политике Украины.

Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине, насколько важна наша свобода выбора, насколько важен разрыв с РФ и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет, передает "Диалог.UA".

Итак: - На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата - только от правящих партий. - Не допустить к выборам легко - в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров. - В 12 миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек. - Не допустить к протестам легко - в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили. - На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих - 1100 человек. - Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере. - Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло. Вот такое государство хочет построить у нас Путин. Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права и не стремящихся их получить. Вот что такое "русский мир". И с этим дикарством нам не по пути.