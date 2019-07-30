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Загадочная трагедия оборвала жизнь мужчины на Одесчине, страшные кадры: «труп нашли в…»
30.07.2019 12:55
Труп находился в нескольких метрах от берега, спасателям пришлось использовать спецсредства.
В понедельник, 29 июля в районе Измаила (Одесская обл.) в реке Дунай обнаружили тело мужчины. Труп находился примерно в семи метрах от берега.
На место происшествия прибыли спасатели, которым пришлось пользоваться веревкой, чтобы достать погибшего, сообщает Политека.
Кем является умерший пока неизвестно, личность и причину его смерти устанавливают полицейские.
Теги: Донбасс, мужчина, трагедия, Одесская область
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