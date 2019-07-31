Богдан требует всеобщего призыва в армию Украины и введения военного положения: «Путин готовится к масштабной войне»

31.07.2019 08:45

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью «Обозревателю» заявил, что «в Украине нужно сделать так, чтобы страна полностью была готова к введению режима военного времени». Как пишет replyua.net, он акцентировал свое внимание на признак прямой военной угрозы, которая исходит из России.



Генерал подчеркнул: «На границах с украинским государством Россия сосредоточила мощные военные российские формирования. Более 200 тысяч военных, в том числе военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы». Согласно словам ветерана-рвазведчика, «есть все основания говорить о том, что Россия готовится к масштабной военной операции против Украины». Согласно его мнению, «это должно подталкивать высшие органы управления Украины к тому, чтобы предпринимать соответствующие меры». Богдан заявил, что «наступило время, чтобы восстановить всеобщий призыв на срочную военную службу в Украине».



Также экс-разведчик напомнил, что введение в Украине военного положения сроком на тридцать дней «продемонстрировало, что есть очень много проблем: начиная от сектора безопасности и обороны и заканчивая органами высшего управления и местными органами власти».